Клопп и Гвардиола стали членами Зала славы тренеров Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола стали членами Зала славы Ассоциации менеджеров лиги (LMA).

На специальном ужине LMA, который состоялся 28 ноября в Манчестере, Клопп и Гвардиола были введены в Зал славы за достижения своих команд в прошлом сезоне. Оба получили серебряные салатницы от главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и экс-наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа одержал победу в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» Гвардиолы, в свою очередь, стал первым мужским клубом Англии, который в одном сезоне победил во всех трёх домашних турнирах: чемпионате, Кубке и Кубке лиги.

Ранее сообщалось, что Клопп признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS.