Клопп признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS
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Об этом сообщается на официальном сайте IFFHS.
Клопп стал победителем в данной номинации по результатам опроса среди журналистов и экспертов. Он набрал рекордные 369 баллов.
Второе место занял Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», а замкнул тройку лучших Эрик тен Хаг из «Аякса».
В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в Английской премьер-лиге.
Ранее «Ливерпуль» одержал четвёртую победу подряд в АПЛ.