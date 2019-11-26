Клопп признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим клубным наставником в мире в 2019 году по версии Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).
Клопп признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS
  • © Jan Woitas/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте IFFHS.

Клопп стал победителем в данной номинации по результатам опроса среди журналистов и экспертов. Он набрал рекордные 369 баллов.

Второе место занял Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», а замкнул тройку лучших Эрик тен Хаг из «Аякса».

В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в Английской премьер-лиге.

Ранее «Ливерпуль» одержал четвёртую победу подряд в АПЛ.

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