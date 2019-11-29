Ассистентский хет-трик Гусева помог «Нью-Джерси» обыграть «Монреаль» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде одержали победу над «Монреаль Канадиэнс».

Матч, проходивший на арене «Белл-центр» в Монреале, завершился победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Нью-Джерси» дубль на счету Блэйка Коулмана, также забрасывали Трэвис Зэйджак, Майлз Вуд, Йеспер Боквист и Дэймон Сиверсон.

У «Монреаля» результативными бросками отметились Брендан Галлахер, Еспери Котканиеми, Йоэль Армиа и Арттури Лехконен.

Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отдал три результативные передачи и был назван первой звездой матча.

Ранее главный тренер клуба НХЛ признался в оскорблении игрока на расовой почве.