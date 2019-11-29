Гончаренко: два очка в группе Лиги Европы — это всегда повод для критики

Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что спокойно отнесётся к критике в свой адрес в связи с тем, что московский коллектив досрочно утратил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

«Вы меня моими же фразами можете бить — ничего страшного в этом нет. Когда имеешь два очка в группе Лиги Европы, это всегда повод для критики», — приводит слова наставника армейцев «Чемпионат».

По словам Гончаренко, он остался доволен действиями нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, на которого в последнее время выпадает серьёзная соревновательная нагрузка, в поединке с болгарским «Лудогорцем».

«Мы уже говорили, что Чалову становится легче, когда он может отдохнуть, посидеть на скамейке, посмотреть на игру со стороны. Будь у нас ещё один чистый нападающий, было бы легче. Возможно, в следующей игре мы дадим ему отдохнуть», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и утратил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.