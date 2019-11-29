Олимпийская чемпионка Стефаниди вслед за Ласицкене раскритиковала главу USADA

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Екатерини Стефаниди раскритиковала главу Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, заявившего, что России практически нет чистых спортсменов.

«Ну... по правде говоря, учитывая стероидосодержащее мясо и то, как пропущенные допинг-тесты учитываются в этой части мира, я хочу отметить, что у USADA тоже не самая лучшая репутация. Сосредоточьтесь на «уборке своего дома»,в первую очередь», — написала Стефаниди в своём Twitter.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.

Тайгарт, комментируя такую рекомендацию, призвал как можно жёстче наказать Россию, а также выразил сомнение, что среди российских спортсменов есть те, кто не употребляет допинг.

Ранее Мария Ласицкене резко отреагировала на призыв главы USADA отстранить Россию от ОИ