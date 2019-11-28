«Рома» разгромила «Истанбул» в матче Лиги Европы

Итальянская «Рома» одержала разгромную победу над турецким «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Роме» принесли голы Жордана Верету, Джастина Клюйверта и Эдина Джеко.

В параллельных матчах «Ференцварош» и «Эспаньол» сыграли вничью (2:2), «Александрия» проиграла «Вольфсбургу» (0:1), «Вольфсберг» уступил мёнхенгладбахской «Боруссии» (0:1), а «Брага» и «Вулверхэмптон» не выявили победителя (3:3).

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.