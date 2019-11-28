Суд оправдал обвиняемого по делу о трагедии на стадионе «Хиллсборо»

Короткая ссылка
Жюри присяжных Королевского суда английского города Престон вынесло оправдательный вердикт по делу Дэвида Дакенфилда, отвечавшего за безопасность в день трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году.
Суд оправдал обвиняемого по делу о трагедии на стадионе «Хиллсборо»
  • Reuters

Об этом сообщает Sky Sports.

Дакенфилд обвинялся в убийстве 95 человек вследствие грубой неосторожности.

15 апреля 1989 года во время матча между «Ливерпулем» и «Хиллсборо» произошла массовая давка. В результате случившегося погибли 96 человек, один из которых скончался из-за полученных травм спустя четыре года.

В июне 2018 года Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила обвинения шести людям, в том числе Дакенфилду. Данный судебный процесс по делу 75-летнего бывшего начальника отделения полиции Южного Йоркшира стал повторным, поскольку по итогам прошлого разбирательства жюри присяжных не смогло прийти к единому вердикту.

Ранее сообщалось, что болельщик «Зенита» приговорён к году и восьми месяцам тюрьмы за удар сотрудника ОМОНа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить