Суд оправдал обвиняемого по делу о трагедии на стадионе «Хиллсборо»

Жюри присяжных Королевского суда английского города Престон вынесло оправдательный вердикт по делу Дэвида Дакенфилда, отвечавшего за безопасность в день трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году.

Об этом сообщает Sky Sports.

Дакенфилд обвинялся в убийстве 95 человек вследствие грубой неосторожности.

15 апреля 1989 года во время матча между «Ливерпулем» и «Хиллсборо» произошла массовая давка. В результате случившегося погибли 96 человек, один из которых скончался из-за полученных травм спустя четыре года.

В июне 2018 года Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила обвинения шести людям, в том числе Дакенфилду. Данный судебный процесс по делу 75-летнего бывшего начальника отделения полиции Южного Йоркшира стал повторным, поскольку по итогам прошлого разбирательства жюри присяжных не смогло прийти к единому вердикту.

Ранее сообщалось, что болельщик «Зенита» приговорён к году и восьми месяцам тюрьмы за удар сотрудника ОМОНа.