СМИ: Болельщик «Зенита» приговорён к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за удар сотрудника ОМОНа

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Болельщик санкт-петербургского «Зенита» Артур Данилов получил год и восемь месяцев колонии за удар ногой, который он нанёс представителю силовых структур.
СМИ: Болельщик «Зенита» приговорён к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за удар сотрудника ОМОНа
  • РИА Новости

Об этом сообщает Фонтанка, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов. Инцидент случился во время перерыва матча «Зенит» — «Краснодар», который состоялся 3 августа в Санкт-Петербурге. Данилов был признан виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. На судебном заседании Данилов заявил, что пытался пробраться к жене, которая была в другом секторе, но по пути увидел драку ОМОНа с болельщиками и «неожиданно для себя оказался в эпицентре событий».

Ранее за эту же потасовку к штрафам были приговорены Артём Прохоров и Алексей Антонов, а Денис Первачук получил год колонии.

Ранее сообщалось, что говорили Дзюба и другие футболисты после матча «Зенит» — «Лион» в ЛЧ.

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