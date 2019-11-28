Матвеев об удалении Ари: он понимает, что перебрал с эмоциями

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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал удаление нападающего Ари в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем».
Матвеев об удалении Ари: он понимает, что перебрал с эмоциями
  • © Григорий Соколов
  • РИА Новости

«Наверное, Ари захлестнули эмоции в эпизоде с удалением. Это скрасило нашу победу не в лучшую сторону. Это футбол, это эмоции. Мы рассмотрим внутри коллектива, как нам поступить с Ари, — накладывать штраф или нет. Он сам понимает, что перебрал с эмоциями. Ари сказал уже об этом. Во втором тайме было много стычек — отсюда и эмоции», — приводит слова Матвеева РИА Новости.

Ари в компенсированное ко второму тайму время получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля за отмашку от защитника «Базеля» Омара Альдерете.

Встреча завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Матвеев доволен игрой «Краснодара» в матче ЛЕ с «Базелем».

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