Глава комиссии спортсменов ОКР озвучила позицию атлетов по возможным санкциям WADA

Короткая ссылка
Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая прокомментировала возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Глава комиссии спортсменов ОКР озвучила позицию атлетов по возможным санкциям WADA
  • Reuters

«Мы надеемся на принятие правильного решения МОК за честный спорт и чистых спортсменов, которые представляют страны. Четыре года назад мы уже проходили сложности, сейчас понимаем, что всё это не преграда на пути к достижению наших целей. Рекомендации рекомендациями, но мы честные и чистые спортсмены, выполняем все требования международных федераций и WADA, такова наша позиция. Мы проходим все проверки и тестирования, поэтому у нас не должно быть сложностей и препятствий к участию в Играх-2020», — приводит слова Великой ТАСС.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что ОКР сделает всё, чтобы сборная России была на Играх в Токио под российским флагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить