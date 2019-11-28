Глава комиссии спортсменов ОКР озвучила позицию атлетов по возможным санкциям WADA
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«Мы надеемся на принятие правильного решения МОК за честный спорт и чистых спортсменов, которые представляют страны. Четыре года назад мы уже проходили сложности, сейчас понимаем, что всё это не преграда на пути к достижению наших целей. Рекомендации рекомендациями, но мы честные и чистые спортсмены, выполняем все требования международных федераций и WADA, такова наша позиция. Мы проходим все проверки и тестирования, поэтому у нас не должно быть сложностей и препятствий к участию в Играх-2020», — приводит слова Великой ТАСС.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее Станислав Поздняков заявил, что ОКР сделает всё, чтобы сборная России была на Играх в Токио под российским флагом.