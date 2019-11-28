Глава комиссии спортсменов ОКР озвучила позицию атлетов по возможным санкциям WADA

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая прокомментировала возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы надеемся на принятие правильного решения МОК за честный спорт и чистых спортсменов, которые представляют страны. Четыре года назад мы уже проходили сложности, сейчас понимаем, что всё это не преграда на пути к достижению наших целей. Рекомендации рекомендациями, но мы честные и чистые спортсмены, выполняем все требования международных федераций и WADA, такова наша позиция. Мы проходим все проверки и тестирования, поэтому у нас не должно быть сложностей и препятствий к участию в Играх-2020», — приводит слова Великой ТАСС.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что ОКР сделает всё, чтобы сборная России была на Играх в Токио под российским флагом.