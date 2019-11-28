Стал известен состав ЦСКА на матч ЛЕ с «Лудогорцем»

Короткая ссылка
Пресс-служба московского ЦСКА объявила стартовый состав команды на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».
Стал известен состав ЦСКА на матч ЛЕ с «Лудогорцем»
  • РИА Новости

С первых минут за ЦСКА сыграют Игорь Акинфеев, Хёрдур Магнуссон, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Марио Фернандес, Кристиян Бистрович, Константин Кучаев, Иван Обляков, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов.

В запасе остались Илья Помазун, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Алан Дзагоев и Такума Нисимура.

Матч состоится 28 ноября в Москве на «ВЭБ Арене» и начнётся в 20:55 мск.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что ЦСКА играл не очень рационально в предыдущих матчах ЛЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить