Гончаренко: ЦСКА играл не очень рационально в предыдущих матчах ЛЕ

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с болгарским «Лудогорцем» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Гончаренко: ЦСКА играл не очень рационально в предыдущих матчах ЛЕ
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«У нас нет деления на матчи РПЛ и Лиги Европы. Мы очень много сил в этом турнире потратили, играли не очень рационально, много прессинговали, и это оборачивалось против нас. Однако это хорошая школа для молодых игроков, которые должны выкладываться на 110%. Все остальные команды играли более рационально», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Он отметил, что все футболисты ЦСКА, за исключением Виктора Васина и Дмитрия Ефремова, готовы играть.

«Если вспомнить первый матч с «Лудогорцем», то сейчас ситуация у нас получше, а тогда много игроков выпало», — добавил специалист.

В первом туре ЦСКА на выезде с разгромным счётом проиграл «Лудогорцу» — 1:5. Ответная игра состоится в Москве 28 ноября. Начало — в 20:55 мск.

ЦСКА занимает четвёртое место в группе, набрав одно очко. «Лудогорец» с шестью очками — второй. Лидирует «Эспаньол» — 10 очков. «Ференцварош» с пятью очками занимает третье место.

Ранее Сергей Матвеев заявил, что для «Краснодара» важно победить «Базель» в матче ЛЕ.

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