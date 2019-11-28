В FIDE заявили, что санкции WADA не помешают проведению в России шахматной олимпиады

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Международная шахматная федерация (FIDE) считает, что Всемирная шахматная олимпиада и турнир претендентов 2020 года будут проведены в России, несмотря на возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В FIDE заявили, что санкции WADA не помешают проведению в России шахматной олимпиады
  • РИА Новости

«Учитывая, что в каждом случае было получено только одно заявление на организацию мероприятия, мы считаем, что оба турнира подпадают под исключение, сформулированное WADA», — говорится в заявлении FIDE.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры, за исключением тех, которые уже не могут быть перенесены по объективным причинам.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее глава РФБ не исключил, что России придётся отозвать заявку на женский КМ по баскетболу.

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