Исинбаева: коллективное наказание России от WADA не лезет ни в какие ворота

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию с возможным четырёхлетним отстранением России от международных соревнований.

«Я шокирована рекомендациями — слишком уж смелыми и дерзкими они вышли. Но это понятно: если перед Олимпиадой в Пхёнчхане решение принимал МОК, то сейчас всё во власти WADA. Но я надеюсь, что рекомендации будут отменены и будет применяться индивидуальная ответственность за каждый случай. Пускай те, кто употребляет допинг, сидят дома, пускай их дисквалифицируют пожизненно. Те, кто им помогал, тоже пускай будут отстранены от спорта. Но не так, как предлагается, — коллективно, всех без разбора. Это ни в какие ворота не лезет», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал ввести против России новые санкции, которые предполагают отстранение от соревнований и запрет на проведение крупных турниров в стране.

Ранее Захарова назвала рекомендации WADA попыткой выдавить Россию из международного спортивного сообщества.