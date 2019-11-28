Пономарёв считает, что ЦСКА не удастся выйти в плей-офф Лиги Европы

Короткая ссылка
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем», а также оценил положение «армейцев» в квартете.
Пономарёв считает, что ЦСКА не удастся выйти в плей-офф Лиги Европы
  • @pfc_cska
  • Twitter

«Нужно отыгрываться за такое безобразное поражение в Болгарии. Сгореть там 1:5 — это слишком крупно. Не думаю, что «Лудогорец» сумеет повторить такой результат хотя бы ещё раз. ЦСКА сегодня победит — в районе 1:0. «Армейцы» под конец года вроде бы разыгрались, идут без поражений, настроение хорошее. Но в плей-офф уже не попадём, 4:0 не победим, это слишком много. Не на кого рассчитывать, забивных футболистов нет. Больше гола за игру почти никогда не забиваем», — цитирует Пономарёва Sport24.

Матч ЦСКА — «Лудогорец» состоится 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Время начала встречи — 20:55 мск.

Ранее сообщалось, чего ждать от российских команд в Лиге Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить