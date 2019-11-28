Пономарёв считает, что ЦСКА не удастся выйти в плей-офф Лиги Европы

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем», а также оценил положение «армейцев» в квартете.

«Нужно отыгрываться за такое безобразное поражение в Болгарии. Сгореть там 1:5 — это слишком крупно. Не думаю, что «Лудогорец» сумеет повторить такой результат хотя бы ещё раз. ЦСКА сегодня победит — в районе 1:0. «Армейцы» под конец года вроде бы разыгрались, идут без поражений, настроение хорошее. Но в плей-офф уже не попадём, 4:0 не победим, это слишком много. Не на кого рассчитывать, забивных футболистов нет. Больше гола за игру почти никогда не забиваем», — цитирует Пономарёва Sport24.

Матч ЦСКА — «Лудогорец» состоится 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Время начала встречи — 20:55 мск.

Ранее сообщалось, чего ждать от российских команд в Лиге Европы.