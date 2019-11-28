Базаревич: для попадания на ОИ-2020 нам нужно обыгрывать сильные европейские команды

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал результаты жеребьёвки олимпийской квалификации.

«Было понятно, что простой жеребьёвки не получится. Но в любом случае для попадания в Токио нам нужно обыгрывать сильные европейские команды. Даже не столь важно, кто в нашей группе, так как формат квалификации оставляет право на ошибку на групповом этапе. Для нас самое важное — кто будет играть. Это гораздо важнее, чем результат жеребьёвки. Мы все помним, как радовались жеребьёвке Кубка мира — 2019, а потом лишились из-за травм большого количества игроков. Так что за полгода до турнира оценивать расклады достаточно сложно. А вот то, что мы будем играть именно в Хорватии, — это плюс. Учитывая короткие сроки подготовки, в Сплите будет легче, потому что в Канаду пришлось бы лететь намного заранее», — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

В хорватском Сплите сборная России сыграет на групповом этапе отбора с командами Мексики и Германии, а в параллельной группе встретятся Хорватия, Бразилия и Тунис. По две лучшие команды продолжат борьбу за единственную олимпийскую путёвку в полуфиналах и финале.

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