СМИ: IFAB рассматривает возможность введения временных замен в футболе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может ввести временные замены игроков, у которых есть подозрение на сотрясение мозга.

Как сообщает Sky Sport, у команд может появиться возможность временно заменять игроков, у которых есть подозрение на сотрясение мозга. По мнению IFAB, это позволит позаботиться о здоровье футболистов. Помимо этого, команде, потерявшей игрока из-за травмы и не имеющей более регламентированных замен, не придётся играть в меньшинстве.

По информации источника, вопрос с введением временных замен в футболе будет рассматриваться IFAB на ежегодном заседании, которое состоится 28 ноября. Если участники заседания поддержат инициативу, голосование за её внедрение в футбол пройдёт в феврале 2020 года. В случае успешного исхода временные замены появятся в футболе с 1-го июня и могут быть применены на чемпионате Европы-2020.

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