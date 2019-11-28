Боец UFC Гэтжи поделился ожиданиями от поединка Нурмагомедова с Фергюсоном

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что в поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и первого номера рейтинга дивизиона Тони Фергюсона победу одержит россиянин.

«Думаю, Хабиб одержит победу. Но мне кажется, что Тони привнесёт в поединок что-то своё, хотя не знаю, собирается ли он лечь на спину и работать локтями. То, какое количество ударов получает Тони в боях, — безумие. Но не думаю, что это будет для него проблемой, поскольку Хабиб не собирается этим пользоваться. Нурмагомедов станет делать то, что обычно делает. Очень интересно понаблюдать, во-первых, сыграют ли роль навыки джиу-джитсу Тони, а во-вторых, его упорство, — он может оказаться на полу, при этом не прекращая сражаться», — цитирует Гэтжи MMAJunkie.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пока не подтверждён официально, однако ожидается, что он состоится весной 2020 года.

Ранее Фергюсон высказался по поводу возможного боя с Нурмагомедовым.