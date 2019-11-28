Зеппельт — о допинговом скандале вокруг российского спорта: Кремль в замешательстве
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- РИА Новости
«Невероятное мошенничество: отчёт WADA о допинге в России, полученный AP, показывает всю глубину сокрытия информации. Этот сюжет о России беспрецедентен. Он объясняет, почему на этот раз реакция России относительно молчалива: Кремль в замешательстве. Что ещё должно случиться в спортивном мире, чтобы Томас Бах и его МОК лишились терпения в отношении российского спорта?» — гласит пост Зеппельта в Twitter.
Накануне издание АР опубликовало материал, в котором говорится, что Россия внесла изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории с целью выставить её бывшего директора Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране. Теперь российский спорт могут ожидать серьёзные санкции.
Ранее сообщалось, что WADA запустило новое мобильное приложение для спортсменов.