Зеппельт — о допинговом скандале вокруг российского спорта: Кремль в замешательстве

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор ряда фильмов о допинге в российском спорте, отреагировал на возможные санкции в отношении России по итогам дела об изменениях в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

«Невероятное мошенничество: отчёт WADA о допинге в России, полученный AP, показывает всю глубину сокрытия информации. Этот сюжет о России беспрецедентен. Он объясняет, почему на этот раз реакция России относительно молчалива: Кремль в замешательстве. Что ещё должно случиться в спортивном мире, чтобы Томас Бах и его МОК лишились терпения в отношении российского спорта?» — гласит пост Зеппельта в Twitter.

Накануне издание АР опубликовало материал, в котором говорится, что Россия внесла изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории с целью выставить её бывшего директора Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране. Теперь российский спорт могут ожидать серьёзные санкции.

Ранее сообщалось, что WADA запустило новое мобильное приложение для спортсменов.