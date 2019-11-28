WADA запустило новое мобильное приложение для спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о выходе мобильного приложения, которое поможет спортсменам передавать информацию о своём местонахождении допинг-офицерам.

Об этом сообщает официальный сайт WADA. Приложение получило название Athlete Central. Оно заменит старую программу WADA, работавшую на протяжении последних нескольких лет.

Согласно регламенту, определенное количество спортсменов высшего уровня, включённых в пул тестирования, обязаны предоставлять WADA информацию о том, где их можно найти в течение часа каждый день. Непредоставление данной информации или предоставление ложной информации может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Ласицкене резко отреагировала на призыв главы USADA отстранить Россию от ОИ.