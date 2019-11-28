Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал лучшим игроком прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters

В матче с «Ванкувер Кэнакс» (8:6) россиянин набрал пять очков (2+3), что позволило ему стать первой звездой игрового дня.

Вторым был признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отбивший 41 из 43 бросков в матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:2).

Третьим стал форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пачиоретти. На его счету два очка (1+1) в матче с «Нэшвилл Предаторз».

Ранее сообщалось, что Малкин набрал пять очков в одном матче НХЛ впервые за семь лет.

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