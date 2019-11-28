«Милуоки» и «Лейкерс» одержали девятые победы подряд в НБА

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В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) очередные матчи провели лидеры текущего сезона — «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Милуоки» и «Лейкерс» одержали девятые победы подряд в НБА
  • Reuters
  • © Jeff Hanisch-USA TODAY Sports

«Милуоки» на своей площадке одержал победу над «Атлантой Хоукс» со счётом 111:102. 30 очков и десять подборов набрал форвард хозяев Яннис Адетокунбо.

«Лейкерс» в выездном поединке с «Нью-Орлеан Пеликанс» победили со счётом 114:110. 41 очко набрал Энтони Дэвис, 29 очков и 11 передач на счету Леброна Джеймса.

«Милуоки» и «Лейкерс» одержали свои девятые победы подряд. «Бакс» возглавляют Восточную конференцию, имея 15 побед и три поражения. «Лейкерс» лидируют на Западе — 16 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Даллас».

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