«Милуоки» и «Лейкерс» одержали девятые победы подряд в НБА
- Reuters
- © Jeff Hanisch-USA TODAY Sports
«Милуоки» на своей площадке одержал победу над «Атлантой Хоукс» со счётом 111:102. 30 очков и десять подборов набрал форвард хозяев Яннис Адетокунбо.
«Лейкерс» в выездном поединке с «Нью-Орлеан Пеликанс» победили со счётом 114:110. 41 очко набрал Энтони Дэвис, 29 очков и 11 передач на счету Леброна Джеймса.
«Милуоки» и «Лейкерс» одержали свои девятые победы подряд. «Бакс» возглавляют Восточную конференцию, имея 15 побед и три поражения. «Лейкерс» лидируют на Западе — 16 побед и два поражения.
Ранее сообщалось, что «Клипперс» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Даллас».