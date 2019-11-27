«Клипперс» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Даллас»

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«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Клипперс» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Даллас»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 114:99 в пользу гостей.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал Кавай Леонард, набравший 28 очков. Ещё 26 очков команде принёс Пол Джордж. Лу Уильямс записал в свой актив 21 очко.

В составе «Далласа» 22 очка набрал Лука Дончич, не реализовавший ни один из своих восьми трёхочковых бросков с поля. Дабл-дабл из 15 очков и 10 передач, а также мяч с центра площадки — в активе Кристапса Порзингиса.

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