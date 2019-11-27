«Клипперс» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Даллас»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 114:99 в пользу гостей.
Самым результативным в составе «Клипперс» стал Кавай Леонард, набравший 28 очков. Ещё 26 очков команде принёс Пол Джордж. Лу Уильямс записал в свой актив 21 очко.
В составе «Далласа» 22 очка набрал Лука Дончич, не реализовавший ни один из своих восьми трёхочковых бросков с поля. Дабл-дабл из 15 очков и 10 передач, а также мяч с центра площадки — в активе Кристапса Порзингиса.
Kawhi triples, KP answers from DEEP before the half on @NBATV! pic.twitter.com/mXrZ8RZ7oQ— NBA (@NBA) 27 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось, что Кемба Уокер попал в больницу после столкновения с одноклубником.