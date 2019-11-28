Голкипер «Зенита» рассказал о самом важном моменте в матче с «Лионом»

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков назвал самый важный момент матча пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лионом».

«Для меня самым нервным моментом игры было начало второго тайма, когда начался своеобразный навал от «Лиона». Мы ожидали этого, и этот отрезок был важен, нельзя было пропустить. Мы сдержали их и забили гол», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Он также выразил мнение, что возникшие сложности также связаны с высоким классом игроков «Лиона». Тем не менее, по его словам, футболисты «Зенита» старались сохранять концентрацию до финального свистка.

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита».

Ранее наставник сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что «Зениту» было тяжело в матче с «Лионом».