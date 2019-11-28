Голкипер «Зенита» рассказал о самом важном моменте в матче с «Лионом»

Короткая ссылка
Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков назвал самый важный момент матча пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лионом».

«Для меня самым нервным моментом игры было начало второго тайма, когда начался своеобразный навал от «Лиона». Мы ожидали этого, и этот отрезок был важен, нельзя было пропустить. Мы сдержали их и забили гол», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Он также выразил мнение, что возникшие сложности также связаны с высоким классом игроков «Лиона». Тем не менее, по его словам, футболисты «Зенита» старались сохранять концентрацию до финального свистка. 

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита».

Ранее наставник сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что «Зениту» было тяжело в матче с «Лионом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить