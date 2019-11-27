«Зенит» огласил состав на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лионом».

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter, с первых минут на поле появятся Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артём Дзюба.

Матч «Зенит» — «Лион» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:55 мск.

Ранее актёр Михаил Боярский заявил, что не верит в победу «Зенита» над «Лионом» в ЛЧ.