Боярский не верит в победу «Зенита» над «Лионом» в ЛЧ

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Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лионом».
Боярский не верит в победу «Зенита» над «Лионом» в ЛЧ
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«Плюс «Зенита» сейчас — игроки находятся в хорошей форме, и Дзюба, и Азмун. И брат Кержакова, Миша, демонстрирует уверенную игру. Надеюсь, что «Зенит» выиграет 2:1. Но здравый смысл все же говорит, что команда не сможет этого сделать. Хотя я очень надеюсь на чудо», — цитирует Боярского Sport24.

Он также подчеркнул, что российский футбол сильно уступает европейскому.

Матч «Зенит» — «Лион» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

На данный момент сине-бело-голубые занимают третье место в группе G, набрав четыре очка. «Лион» с семью очками находится на второй строчке.

Ранее «Зенит» победил «Лион» в Юношеской лиге УЕФА.

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