«Зенит» победил «Лион» в Юношеской лиге УЕФА

Петербургский «Зенит» обыграл французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

В составе сине-бело-голубых отличились Даниил Шамкин, Кирилл Косарев и Кирилл Кравцов. Гости ответили голом Флорана да Сильвы.

Для российского коллектива эта победа стала первой на групповом этапе. Теперь «Зенит» набрал четыре очка. Тем не менее подопечные Константина Зырянова уже потеряли шансы на выход из группы G.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев рассказал, что необходимо «Зениту», чтобы победить «Лион» в матче ЛЧ.