Игнатьев рассказал, что необходимо «Зениту», чтобы победить «Лион» в матче ЛЧ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказал мнение о предстоящем матче «Зенита» с «Лионом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» — более прагматичная команда, более цельная с точки зрения игры на результат. А «Лион» — смотрибельная команда, воздушная, которая больше уповает на индивидуальное мастерство своих футболистов. «Зениту» в матчах Лиги чемпионов не хватает куража для побед, хотя команда играет добротно. Думаю, если хозяева поймают кураж, всё будет хорошо», — приводит слова Игнатьева «Советский спорт».

Он отметил, что у «Зенита» было время на восстановление, а также есть возможность для ротации.

«Всё будет зависеть от куража, внутреннего огня. Не столько от дисциплины, потому что этого у «Зенита» достаточно», — добавил специалист.

Матч «Зенит» — «Лион» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее сообщалось, что матч ЛЧ «Зенит» — «Лион» обслужит итальянская бригада арбитров.