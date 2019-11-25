Матч ЛЧ «Зенит» — «Лион» обслужит итальянская бригада арбитров

На матче пятого тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом» будет работать судейская бригада во главе с Даниэле Орсато.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Помогать Орсато будут боковые арбитры Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, резервным судьёй назначен Даниэле Довери. На системе видеопомощи арбитрам (VAR) будут работать Марко Гвида и Чиро Карбоне. Вся бригада судей из Италии.

Матч «Зенит» — «Лион» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Малком признался, что получает сообщения с просьбами вернуться в «Барселону».