Матч ЛЧ «Зенит» — «Лион» обслужит итальянская бригада арбитров

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На матче пятого тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом» будет работать судейская бригада во главе с Даниэле Орсато.
Матч ЛЧ «Зенит» — «Лион» обслужит итальянская бригада арбитров
  • © PETTER ARVIDSON via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Помогать Орсато будут боковые арбитры Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, резервным судьёй назначен Даниэле Довери. На системе видеопомощи арбитрам (VAR) будут работать Марко Гвида и Чиро Карбоне. Вся бригада судей из Италии.

Матч «Зенит» — «Лион» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Малком признался, что получает сообщения с просьбами вернуться в «Барселону».

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