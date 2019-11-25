Малком признался, что получает сообщения с просьбами вернуться в «Барселону»

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Футболист «Зенита» Малком, летом перешедший в российский клуб из «Барселоны», рассказал о письмах, которые он получает от поклонников каталонской команды.

«Могу сказать, что я получаю сообщения с просьбами о возвращении в «Барселону». Каждый раз, когда тренер давал мне возможность выйти на поле, я выполнял хорошо свою работу. Поэтому фанаты «Барселоны» до сих пор любят меня. Я не жалею, что переходил туда. Но я молод и хочу играть, где угодно, потому что мне нравится футбол. «Зенит» — это команда, которая предоставила мне эту возможность», — цитирует Малкома Daily Mail со ссылкой на RMC Sport.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за € 40 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провёл два матча в чемпионате России. Форвард не играет с конца августа из-за травмы.

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