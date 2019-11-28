Лихачёв о четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу: сделаем всё, чтобы обыграть Бразилию

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по пляжному футболу с Бразилией.

«Посмотрим, есть у нас шансы или нет. Дисквалификации Алексея Макарова и Артура Папоротного? Будем искать внутренние резервы. Например, свой шанс получит Остап Фёдоров. Попытаемся сделать всё, чтобы и в этом матче предстать монолитной командой», — заявил Лихачёв в интервью RT.

Также тренер напомнил о победе России над Бразилией в финале чемпионата мира — 2011.

«У нас была великая сборная с замечательными футболистами. Некоторые из них до сих пор защищают цвета национальной команды. В 2011-м и 2013-м мы находились на выдающемся уровне готовности. Несмотря на то, что у нас сейчас шестеро дебютантов первенств планеты в составе, сделаем всё возможное, чтобы обыграть Бразилию», — добавил специалист.

Ранее Лихачёв рассказал о победе над Белоруссией на ЧМ по пляжному футболу.