Лихачёв о четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу: сделаем всё, чтобы обыграть Бразилию

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по пляжному футболу с Бразилией.
Лихачёв о четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу: сделаем всё, чтобы обыграть Бразилию
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«Посмотрим, есть у нас шансы или нет. Дисквалификации Алексея Макарова и Артура Папоротного? Будем искать внутренние резервы. Например, свой шанс получит Остап Фёдоров. Попытаемся сделать всё, чтобы и в этом матче предстать монолитной командой», — заявил Лихачёв в интервью RT.

Также тренер напомнил о победе России над Бразилией в финале чемпионата мира — 2011.

«У нас была великая сборная с замечательными футболистами. Некоторые из них до сих пор защищают цвета национальной команды. В 2011-м и 2013-м мы находились на выдающемся уровне готовности. Несмотря на то, что у нас сейчас шестеро дебютантов первенств планеты в составе, сделаем всё возможное, чтобы обыграть Бразилию», — добавил специалист. 

Ранее Лихачёв рассказал о победе над Белоруссией на ЧМ по пляжному футболу.

 

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