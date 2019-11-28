Лихачёв о победе над Белоруссией на ЧМ по пляжному футболу: благодарен ребятам

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился эмоциями от победы над Белоруссией, которая вывела команду в четвертьфинал турнира.

«Очень нервничал за результат. Хотелось одержать победу и пройти в четвертьфинал. К счастью, всё сложилось для нас удачно. Я благодарен ребятам и всему тренерскому штабу за то, как удалось сплотиться в этот важный момент. Считаю, победа получилась знаковой и очень красивой», — заявил тренер в интервью RT.

Он также рассказал, что чувствовал после первого периода, когда сборная России уступала.

«Глупо говорить, что при счёте 1:3 я был уверен в итоговом успехе. Было понятно, что нам очень нужен гол. В этом плане мяч, забитый Фёдором Земсковым, вдохнул жизнь в сборную России и оказал серьёзное влияние на дальнейший ход матча», — добавил специалист.

Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу рассказал о своём удалении в матче ЧМ с ОАЭ.