Сереви покинул должность главного тренера сборной России по регби-7

Председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин объявил об отставке фиджийского специалиста Вайсале Сереви с поста главного тренера мужской российской сборной по регби-7.

Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, исполняющим обязанности наставника команды назначен Антон Левченко, а Сереви станет консультантом сборной России по регби-7, а также будет сотрудничать по другим вопросам федерации.

Сереви возглавлял команду с ноября 2018 года. Под его руководством сборная заняла девятое место на первом этапе чемпионата Европы, гарантировав себе участие в отборе на Олимпиаду 2020 года в Токио, но в самой квалификации россияне также стали девятыми и не вышли на ОИ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос подачи заявки на проведение КМ по регби в России.