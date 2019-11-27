Сереви покинул должность главного тренера сборной России по регби-7

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Председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин объявил об отставке фиджийского специалиста Вайсале Сереви с поста главного тренера мужской российской сборной по регби-7.
Сереви покинул должность главного тренера сборной России по регби-7
  • РИА Новости

Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, исполняющим обязанности наставника команды назначен Антон Левченко, а Сереви станет консультантом сборной России по регби-7, а также будет сотрудничать по другим вопросам федерации.

Сереви возглавлял команду с ноября 2018 года. Под его руководством сборная заняла девятое место на первом этапе чемпионата Европы, гарантировав себе участие в отборе на Олимпиаду 2020 года в Токио, но в самой квалификации россияне также стали девятыми и не вышли на ОИ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос подачи заявки на проведение КМ по регби в России.

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