Губерниев о статусе СБР: ничего хорошего нам ждать не стоит

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что возможное лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может отразиться на состоянии отечественного биатлона.

«Если честно, вообще до сих пор не понимаю, как выступают те же легкоатлеты. Учитывая то, что происходит. Вот если бы я был молодым спортсменом, я бы очень серьёзно задумался, а что делать дальше. На мой взгляд, лёгкую атлетику мы уже теряем. Да и в биатлоне, думаю, ничего хорошего нам ждать не стоит и эта история ещё не закончена. Тем более, Союз биатлонистов России (СБР) по-прежнему не восстановлен. Наверняка впереди нас ждут ещё сюрпризы», — сказал Губерниев RT.

Ранее комментатор призвал Екатерину Аввакумову задуматься о возвращении в сборную Россию.