Губерниев о статусе СБР: ничего хорошего нам ждать не стоит

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что возможное лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может отразиться на состоянии отечественного биатлона.
Губерниев о статусе СБР: ничего хорошего нам ждать не стоит
  • РИА Новости

«Если честно, вообще до сих пор не понимаю, как выступают те же легкоатлеты. Учитывая то, что происходит. Вот если бы я был молодым спортсменом, я бы очень серьёзно задумался, а что делать дальше. На мой взгляд, лёгкую атлетику мы уже теряем. Да и в биатлоне, думаю, ничего хорошего нам ждать не стоит и эта история ещё не закончена. Тем более, Союз биатлонистов России (СБР) по-прежнему не восстановлен. Наверняка впереди нас ждут ещё сюрпризы», — сказал Губерниев RT.

Ранее комментатор призвал Екатерину Аввакумову задуматься о возвращении в сборную Россию.

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