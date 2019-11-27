Европейский совет по взаимодействию с WADA выступил за санкции против России

Специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) поддержал рекомендации комитета по соответствию по поводу санкций в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и российского спорта в целом.

Об этом рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, которая также принимает участие в работе CAHAMA.

«Члены специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством подавляющим числом голосов полностью поддержали последние рекомендации комитета по соответствию», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Она подчеркнула, что данный факт указывает на то, что к системе российского спорта нет доверия со стороны международных организаций.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что биатлонистов нет среди подозреваемых на основе базы московской лаборатории.