Европейский совет по взаимодействию с WADA выступил за санкции против России
- Reuters
Об этом рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, которая также принимает участие в работе CAHAMA.
«Члены специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством подавляющим числом голосов полностью поддержали последние рекомендации комитета по соответствию», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.
Она подчеркнула, что данный факт указывает на то, что к системе российского спорта нет доверия со стороны международных организаций.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что биатлонистов нет среди подозреваемых на основе базы московской лаборатории.