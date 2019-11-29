Губерниев назвал безалаберным поведение отстранённой за допинг Васильевой

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Маргаритой Васильевой, отстранённой из-за пропуска трёх допинг-тестов.
Губерниев назвал безалаберным поведение отстранённой за допинг Васильевой
  • РИА Новости

«Маргарита Васильева подвела команду, и все те люди, которые должны были ей что-то объяснять. Да, вся ответственность на биатлонисте, но у нас так всё устроено, что спортсмены зачастую как дети малые, очень избалованные. И это, наверное, не их вина, а их беда. И здесь нужно, конечно, включать голову, причём всем: и им самим, и их тренерам, и федерациям», — сказал Губерниев в интервью RT.

По его словам, спортсменке было необходимо не ждать разрешения ситуации, а выступить на телевидении и объяснить случившееся. При этом он признал, что отсутствие Васильевой — потеря для женской сборной России.

«Это ещё и большое несчастье для спортсмена. Но что уж теперь — таковы правила. Хотя она действительно очень безалаберно ко всему отнеслась, насколько нам известно», — заключил комментатор.

Ранее Губерниев выразил мнение, что возможное лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может отразиться на состоянии отечественного биатлона.

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