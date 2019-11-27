Колобков рассказал, когда ВФЛА могут лишить государственной аккредитации

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков рассказал, когда Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) может быть лишена государственной аккредитации.
Колобков рассказал, когда ВФЛА могут лишить государственной аккредитации
  • РИА Новости

«ВФЛА было поручено разработать дорожную карту решения антидопинговых вопросов. Если федерация не выполнит условия дорожной карты и не решит вопрос с досрочными выборами, то будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации», — приводит слова Колобкова «Чемпионат».

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА (в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин).

Ранее сообщалось, что Минспорт рекомендовал отстранить от работы в руководстве ВФЛА причастных к делу Лысенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить