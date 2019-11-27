Колобков рассказал, когда ВФЛА могут лишить государственной аккредитации
- РИА Новости
«ВФЛА было поручено разработать дорожную карту решения антидопинговых вопросов. Если федерация не выполнит условия дорожной карты и не решит вопрос с досрочными выборами, то будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации», — приводит слова Колобкова «Чемпионат».
22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА (в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин).
Ранее сообщалось, что Минспорт рекомендовал отстранить от работы в руководстве ВФЛА причастных к делу Лысенко.