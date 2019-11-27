Колобков рассказал, когда ВФЛА могут лишить государственной аккредитации

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, когда Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) может быть лишена государственной аккредитации.

«ВФЛА было поручено разработать дорожную карту решения антидопинговых вопросов. Если федерация не выполнит условия дорожной карты и не решит вопрос с досрочными выборами, то будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации», — приводит слова Колобкова «Чемпионат».

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА (в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин).

Ранее сообщалось, что Минспорт рекомендовал отстранить от работы в руководстве ВФЛА причастных к делу Лысенко.