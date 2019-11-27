Вице-президент WADA заявила, что не доверяет МОК в ситуации с Россией

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Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд отреагировала на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу возможных санкций в отношении России.
Вице-президент WADA заявила, что не доверяет МОК в ситуации с Россией
  • Reuters

«Мы четыре года ждали решения. МОК находится под сумасшедшим давлением и пытается выбраться из этого положения. На кону много денег. Если они решат исключить Россию из футбольных турниров, летних и зимних Игр, это станет большим ударом для МОК, но участники самого крупного допингового скандала должны ответить за свои ошибки. В этой ситуации доверять МОК нельзя», — приводит слова Хеллеланд NRK.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России.

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