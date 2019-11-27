Колобков заявил, что у Минспорта есть предложения по реакции на решения WADA

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что у министерства есть некоторые варианты реакций на возможные решения предстоящего исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«У нас есть уже некие предложения по мерам реагирования по итогам решения исполкома. Будем ждать сейчас 9-го числа, будем готовиться, внимательно анализировать, будем также продолжать работать со всеми федерациями», — заявил Колобков в эфире «Россия 24».

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Колобков провёл встречу с главами российских спортивных федераций.