Новый глава WADA высказался о возможных санкциях в отношении России

Новоизбранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который вступит в должность 1 января 2020 года, высказал мнение о возможных санкциях в отношении России.

«Если говорить о санкциях, 9 декабря исполком примет решение. Рекомендации независимого органа очень жёсткие и острые в отношении России. Спортсмены, которые докажут, что не связаны с этой допинговой историей, смогут участвовать в соревнованиях», — приводит слова Баньки RMF.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA.