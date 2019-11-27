Адвокат Родченкова отреагировал на новый допинг-скандал вокруг России

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Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, прокомментировал возможные санкции в отношении России.
Адвокат Родченкова отреагировал на новый допинг-скандал вокруг России
  • РИА Новости

«Россия опять жульничает и ставит преграды. Какое потрясение! Они до сих пор бездарно стараются подставить доктора Родченкова, самого важного осведомителя в истории спорта. Будем надеяться, что исполком WADA и МОК проявят силу», — написал Уолден в своём Twitter.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. Среди прочего, по заявлению WADA, были выявлены попытки фальсификации данных с целью обвинить Родченкова в манипуляциях с данными.

Ранее сообщалось, что глава USADA призвал WADA к жёстким действиям в отношении России.

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