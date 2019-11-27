Гол Влашича признан лучшим в РПЛ по итогам ноября

Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за лучший гол ноября.

Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим по итогам голосования болельщиков и экспертов признан победный гол хавбека ЦСКА Николы Влашича в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 17-го тура, завершившемся победой московской команды со счётом 1:0.

🔥 Сумасшедший удар Николы Влашича в матче #ЦСКАКрылья признан лучшим голом ноября!



За этот дальний удар проголосовали болельщики РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР, эксперты Российской Премьер-Лиги выбрали гол Ивана Облякова в 16-м туре 🔝#ГолМесяца#ЦСКА#Влашичpic.twitter.com/aiJKxgzejb — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 27 ноября 2019 г.

Ранее сообщалось, что РПЛ осудила поведение фанатов «Спартака» на матче с «Уралом».