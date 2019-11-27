Гол Влашича признан лучшим в РПЛ по итогам ноября

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Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за лучший гол ноября.
Гол Влашича признан лучшим в РПЛ по итогам ноября
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Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим по итогам голосования болельщиков и экспертов признан победный гол хавбека ЦСКА Николы Влашича в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 17-го тура, завершившемся победой московской команды со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что РПЛ осудила поведение фанатов «Спартака» на матче с «Уралом».

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