СМИ: Погба больше никогда не сыграет за «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба больше не выйдет на поле в составе команды.
СМИ: Погба больше никогда не сыграет за «Манчестер Юнайтед»
  • globallookpress.com
  • © James Wilson/imago-images

Об этом сообщил ведущий радиошоу talkSport Алан Бразил со ссылкой на источник в клубе. 

До этого в прессе появилась информация, что футболист не намерен продолжать карьеру в МЮ и хочет в зимнее трансферное окно добиться перехода.

В нынешнем сезоне Погба провёл пять матчей в чемпионате Англии, в которых сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ.

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