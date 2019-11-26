СМИ: Погба больше никогда не сыграет за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба больше не выйдет на поле в составе команды.

Об этом сообщил ведущий радиошоу talkSport Алан Бразил со ссылкой на источник в клубе.

До этого в прессе появилась информация, что футболист не намерен продолжать карьеру в МЮ и хочет в зимнее трансферное окно добиться перехода.

В нынешнем сезоне Погба провёл пять матчей в чемпионате Англии, в которых сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ.