Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе бело-голубых дубль оформил Максим Афиногенов, а также отличились Дмитрий Яшкин и Владимир Брюквин. Гости ответили голом Артура Каюмова.
В следующем матче подопечные Владимира Крикунова сыграют с нижегородским «Торпедо», а «Локомотив» — с минским «Динамо».
В других матчах игрового дня минское «Динамо» уступило владивостокскому «Адмиралу» (2:3 ОТ), череповецкая «Северсталь» проиграла рижскому «Динамо» (1:2 ОТ), а «Йокерит» из Хельсинки одержал победу над хабаровским «Амуром» (2:1).
Ранее «Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ.