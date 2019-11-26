Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе бело-голубых дубль оформил Максим Афиногенов, а также отличились Дмитрий Яшкин и Владимир Брюквин. Гости ответили голом Артура Каюмова.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова сыграют с нижегородским «Торпедо», а «Локомотив» — с минским «Динамо».

В других матчах игрового дня минское «Динамо» уступило владивостокскому «Адмиралу» (2:3 ОТ), череповецкая «Северсталь» проиграла рижскому «Динамо» (1:2 ОТ), а «Йокерит» из Хельсинки одержал победу над хабаровским «Амуром» (2:1).

Ранее «Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ.