«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в овертайме уступил «Барысу» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе коллектива из Казахстана отличились Павел Акользин и Линус Виделль. Единственную шайбу за хозяев забросил Сергей Мозякин.

Для подопечных Ильи Воробьёва это поражение стало уже четвёртым подряд.

В следующем матче «Металлург» сыграет с московским ЦСКА, а «Барыс» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

Ранее ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ.