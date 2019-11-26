«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе коллектива из Казахстана отличились Павел Акользин и Линус Виделль. Единственную шайбу за хозяев забросил Сергей Мозякин.
Для подопечных Ильи Воробьёва это поражение стало уже четвёртым подряд.
В следующем матче «Металлург» сыграет с московским ЦСКА, а «Барыс» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».
Ранее ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ.