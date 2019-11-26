«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» в овертайме уступил «Барысу» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе коллектива из Казахстана отличились Павел Акользин и Линус Виделль. Единственную шайбу за хозяев забросил Сергей Мозякин.

Для подопечных Ильи Воробьёва это поражение стало уже четвёртым подряд.

В следующем матче «Металлург» сыграет с московским ЦСКА, а «Барыс» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

Ранее ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ.

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