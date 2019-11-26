ФХР выступила с заявлением в связи с рекомендациями WADA

Федерация хоккея России опубликовала заявление по поводу рекомендаций комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию в отношении России.

«Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт, поддерживает и уважает решение всех международных организаций по вопросам антидопинга», — говорится на официальном сайте ФХР.

В организации отметили, что российские хоккеисты регулярно проходят допинг-тестирование, а их, в свою очередь, проверяют лаборатории, аккредитованные WADA. При этом сотрудничество с международным агентством будет расширяться.

«ФХР тесно сотрудничает с IIHF по вопросам антидопинга, организации и проведения международных турниров и многим другим. ФХР имеет полное взаимопонимание по всем темам, касающимся развития хоккея», — говорится в заявлении.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры из-за выявления преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, которые были переданы организации в январе 2018 года.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Напомним, что в 2023 году на территории России должны пройти молодёжное мировое первенство в Омске и Новосибирске, а также чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Помимо этого, ФХР подала заявку на проведение в 2021 году чемпионата мира среди женщин в Уфе.

Ранее сообщалось, что глава IIHF не рассматривает вариант переноса ЧМ по хоккею 2023 года из России.