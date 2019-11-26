МОК потребовал от WADA передать данные о манипуляциях в Совет Европы

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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передать данные о манипуляциях с допинг-пробами в московской антидопинговой лаборатории в Совет Европы и ЮНЕСКО.
МОК потребовал от WADA передать данные о манипуляциях в Совет Европы
  • Reuters

«Учитывая серьёзность манипуляций, мы настоятельно призываем WADA предпринять дальнейшие действия. Это означает, в частности, что WADA должно передать все файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО с учётом Антидопинговой конвенции Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте», — говорится в заявлении на официальном сайте МОК.

При этом в МОК считают, что виновные в манипуляциях должны быть наказаны.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее МОК призвал Россию предоставить WADA необработанные данные московской лаборатории.

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