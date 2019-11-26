Ковалёв вызвал Альвареса на реванш

Бывший чемпион Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв предложил провести реванш мексиканцу Саулю Альваресу.

«Ну а теперь давайте посмотрим правде в глаза… Канело не выиграл бы у меня, если бы бой прошёл после полноценного моего отдыха после моего предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал свою подготовку в начале мая. Команда Канело всё рассчитала и сделала мне коммерчески интересное предложение именно в тот момент, когда я был выжат как лимон», — написал Ковалёв в своём Instagram.

Он отметил, что согласился на бой с Альваресом, потому что не умеет отказываться, когда ему бросают вызов.

«Поэтому если Канело и правда считает, что выиграл у меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести, например, в мае 2020 года», — подытожил российский боксёр.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал Ковалёва в 11-м раунде и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Ранее сообщалось, что президент WBC раскритиковал Ковалёва.