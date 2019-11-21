Президент WBC раскритиковал Ковалёва

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Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
Президент WBC раскритиковал Ковалёва
  • РИА Новости

«Это ужасное, запоздавшее и трусливое заявление от такого чемпиона, как Ковалёв. Такие публичные оправдания поражения в поединке с Канело не должны приниматься в нашем спорте. Его высказывания должны привести к серьёзным последствиям. Говоря его словами, это было мошенничество. Он должен принять тот факт, что был нокаутирован более мелким боксёром. Теперь он пытается очиститься от этого проигрыша, делая подобные сомнительные заявления. Возможно, Ковалёв был не в лучшем состоянии и пьян, когда рассказывал о своей версии боя», — цитирует Сулеймана Fightnews.

Ковалёв проиграл нокаутом Альваресу и потерял титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ранее боксёр Василий Ломаченко заявил, что не видит смысла Ковалёву продолжать карьеру.

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