Ломаченко заявил, что не видит смысла Ковалёву продолжать карьеру

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Лучший боксёр мира вне зависимости от весовой категории украинец Василий Ломаченко считает, что Сергей Ковалёв уже не сможет выйти на топ-уровень в силу возраста.
Ломаченко заявил, что не видит смысла Ковалёву продолжать карьеру
  • РИА Новости

«Говорю как есть. Серёга — боец возрастной. Кроме как заработать, не вижу ему смысла продолжать карьеру. Если выходишь зарабатывать деньги, вопросов нет, это твой хлеб. А как боксёр топ-уровня — возраст, наверное, берёт своё», — заявил Ломаченко в интервью, размещённом на его YouTube-канале.

В последнем бою Сергей Ковалёв проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и утратил пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ранее тренер Альвареса ответил на обвинения в договорном поединке с Ковалёвым.

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