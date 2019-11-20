Ломаченко заявил, что не видит смысла Ковалёву продолжать карьеру

Лучший боксёр мира вне зависимости от весовой категории украинец Василий Ломаченко считает, что Сергей Ковалёв уже не сможет выйти на топ-уровень в силу возраста.

«Говорю как есть. Серёга — боец возрастной. Кроме как заработать, не вижу ему смысла продолжать карьеру. Если выходишь зарабатывать деньги, вопросов нет, это твой хлеб. А как боксёр топ-уровня — возраст, наверное, берёт своё», — заявил Ломаченко в интервью, размещённом на его YouTube-канале.

В последнем бою Сергей Ковалёв проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и утратил пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ранее тренер Альвареса ответил на обвинения в договорном поединке с Ковалёвым.