Ломаченко заявил, что не видит смысла Ковалёву продолжать карьеру
- РИА Новости
«Говорю как есть. Серёга — боец возрастной. Кроме как заработать, не вижу ему смысла продолжать карьеру. Если выходишь зарабатывать деньги, вопросов нет, это твой хлеб. А как боксёр топ-уровня — возраст, наверное, берёт своё», — заявил Ломаченко в интервью, размещённом на его YouTube-канале.
В последнем бою Сергей Ковалёв проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и утратил пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).
Ранее тренер Альвареса ответил на обвинения в договорном поединке с Ковалёвым.